Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеровРоссийская газета06:03
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора. ЦБ аннулировал лицензии ООО "Форекс Клуб", ООО "Фикс Трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Телетрейд Групп" и ООО "Альпари Форекс".
Российская газета06:03
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Обновлено в 07:01
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В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
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Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»
Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Экономика
Экономисты ВШЭ предупредили о недостаточном росте зарплат в 2019 году
Оборот розничной торговли за январь—ноябрь составил 2,6%, что превышает результаты 2017 года (+1,3%). «Рост реальных расходов на фоне замедления темпа роста реальных располагаемых доходов поддерживается снижением сбережений и ростом кредитования населения», — указывает Мисихина.
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Допуск экспертов WADA к московской лаборатории завершится до 16 января
Процесс по допуску специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) к московской лаборатории завершится до 16 января 2019 года.
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Настя Ивлеева рассказала о закрытии шоу «Орел и Решка»
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Советский и российский актёр Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни.
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Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".
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