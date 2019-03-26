Финансы
Банк России 22 марта купил валюту для Минфина на 18,4 млрд рублейUrbc.Ru вчера в 05:23
Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд руб. Ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 15,5 млрд руб.
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Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова
Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
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Энергетика
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Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Обновлено вчера в 18:43
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
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Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол
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Политика
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Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами
Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Ольга Солнце опубликовала обнаженное фото
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Обновлено вчера в 16:40
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
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Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Технологии
Сбербанк разрешит своим клиентам менять ПИН-код карты через приложение
Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» смогут изменить пароль от своей карты в мобильном приложении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ
Липецкая область расположилась на шестой строчке в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ, а также уровень решения соответствующих проблем.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов
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Обновлено вчера в 19:49
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Энергетика
Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Футбол
Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору
Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы.
Обновлено вчера в 22:33