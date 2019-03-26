Финансы

Банк России 22 марта купил валюту для Минфина на 18,4 млрд рублейUrbc.Ru вчера в 05:23

Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд руб. Ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 15,5 млрд руб.
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ЦБ не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля

ТАССвчера в 06:10

Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило

Вести.Финансвчера в 08:14

Бюджетное правило не будут применять для управления курсом рубля

News.ruвчера в 06:23

Набиуллина рассказала, будет ли ЦБ покупать валюту при волатильности

Росбалтвчера в 08:58

ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,42 млрд рублей

Финмаркетвчера в 03:26

Банк России 22 марта приобрёл валюту для Минфина на 18.4 млрд руб

АК&Мвчера в 04:51

Центробанк купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей

Реальное время25 марта в 03:53
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Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено вчера в 17:37
Энергетика

Умные счетчики увеличат россиянам кварплату

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Обновлено вчера в 18:43
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено вчера в 10:24
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол

Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Ольга Солнце опубликовала обнаженное фото

Обновлено вчера в 12:00
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»

Обновлено вчера в 16:40
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье

Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника

Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.
Обновлено вчера в 19:31
Технологии

Сбербанк разрешит своим клиентам менять ПИН-код карты через приложение

Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» смогут изменить пароль от своей карты в мобильном приложении.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугом

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Липецкая область вошла в топ-10 ESG-рейтинга субъектов РФ

Липецкая область расположилась на шестой строчке в топ-10 первого ESG-рейтинга, который описывает ключевые экологические, социальные и управленческие риски субъектов РФ, а также уровень решения соответствующих проблем.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов

Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.
Обновлено вчера в 19:49
Авто

Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4

Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Энергетика

Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Футбол

Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору

Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы.
Обновлено вчера в 22:33
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