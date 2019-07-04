Экономика

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБРБК 07:43

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане «Открытия» изменится на «надежный банк».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк «Открытие» убрал из слогана слово «государственный» после критики ЦБ

Дождь10:24

Банк «Открытие» изменил свой рекламный слоган после замечания ЦБ

Коммерсантъ09:17

«Открытие» превратился из «государственного» банка в «надежный»

Банки.ру07:06

Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»

Российская газета08:51

«ФК Открытие» больше не называет себя государственным

Ведомости08:44

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

РБК07:43

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

ТАСС09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Политика

Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Авто

LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в РФ

По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается отечественная LADA Granta, как и за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
Обновлено в 05:54
Общество

МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве

Обновлено в 09:58
Авто

Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено вчера в 09:23
Политика

Рейтинги партии «Слуга народа» упали

У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
Здоровье

40 тысяч подмосковных детей прошли обучение плаванию

Во время занятий детей учат навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медпомощи.
Обновлено в 09:56
Общество

В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением

Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Футбол

Дзюба: хочу, чтобы весь стадион сидел в наших цветах, как в НХЛ

Обновлено в 09:24
Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:24
Общество

Медведев анонсировал плавный переход на электронные трудовые книжки

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Минтруде планировали, что в 2020 году треть россиян получат электронные трудовые книжки.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье

В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом

Обновлено в 10:31
Политика

Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Политика

Кандидат на пост губернатора в Донбассе предложил делить людей на сорта

Кандидат на должность губернатора Луганской области Виталий Комарницкий выступил за законодательное разделение населения Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) на три категории в случае восстановления контроля Киева над их территориями.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика

Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале

Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Общество

В Исландии ввели бесполые фамилии

Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Обновлено в 07:23
Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Автобус сбил четырех человек на остановке в Петропавловске-Камчатском

Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в толпу на остановке в Петропавловске-Камчатском.
Обновлено в 05:19
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное