Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБРБК 07:43
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане «Открытия» изменится на «надежный банк».
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза
В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Политика
Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом Кончаловского
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российский лидер подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.
Обновлено в 09:28
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Авто
LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в РФ
По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается отечественная LADA Granta, как и за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
Обновлено в 05:54
Авто
Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Рейтинги партии «Слуга народа» упали
У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
Здоровье
40 тысяч подмосковных детей прошли обучение плаванию
Во время занятий детей учат навыкам плавания, правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой медпомощи.
Обновлено в 09:56
Общество
В Иркутской области завели дела на чиновников в связи с наводнением
Дела возбуждены по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ (Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения).
Обновлено в 09:58
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон подписал однолетний контракт с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:24
Общество
Медведев анонсировал плавный переход на электронные трудовые книжки
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Минтруде планировали, что в 2020 году треть россиян получат электронные трудовые книжки.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Здоровье
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
Обновлено в 10:31
Политика
Киев арестовал «свидетеля» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
Еще в понедельник, 1 июля, журналист в Сети сообщил, что бойца ДНР накачали психотропными веществами и тайно вывезли из Республики для подготовки с его помощью провокации против России в деле гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 09:59
Политика
Кандидат на пост губернатора в Донбассе предложил делить людей на сорта
Кандидат на должность губернатора Луганской области Виталий Комарницкий выступил за законодательное разделение населения Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) на три категории в случае восстановления контроля Киева над их территориями.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagtam.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Пугачева впервые вышла в свет после скандала на вокзале
Папарацци засняли ее иномарку, подъехавшую по перрону Рижского вокзала к двери вагона поезда «Москва-Рига».
Обновлено в 04:39
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Общество
В Исландии ввели бесполые фамилии
Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри
Обновлено в 07:23
Происшествия
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Автобус сбил четырех человек на остановке в Петропавловске-Камчатском
Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в толпу на остановке в Петропавловске-Камчатском.
Обновлено в 05:19
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11