Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБРБК 07:43
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане «Открытия» изменится на «надежный банк».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Происшествия
В результате ДТП на Кубани погибли три человека
В Тбилисском районе Краснодарского края на трассе Краснодар — Кропоткин столкнулись три автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Футбол
4 июля «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
4 июля 2019 года в заключительном матче Кубка Париматч Премьер "Краснодар" встретится с московским "Спартаком".
Обновлено вчера в 07:38
Экономика
Бизнес ФРГ на треть нарастил инвестиции в экономику России в 2019 году
Немецкие компании направили 1,76 млрд евро чистых прямых инвестиций в экономику России за I квартал 2019 года.
Обновлено в 10:33
Культура
Катамадзе пригрозили неустойкой за отказ от концерта в Москве
Отмена концерта грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве может обернуться для нее выплатой неустойки по контракту, сообщили представители Crocus City Hall.
Обновлено в 06:53
Авто
Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в РФ
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено в 05:00
Политика
Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией
Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
В Сети появился трейлер фильма о Льве Яшине
В Сети появился трейлер фильма об известном советском вратаре Льве Яшине.
Обновлено в 10:52
Энергетика
Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что за первую половину года рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо - 0,5%, и это значительно ниже уровня инфляции.
Обновлено в 07:30
Политика
МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik
Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Москалькова попросила проверить вопросы правозащитников по делу сестер Хачатурян
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить правомерность претензий правозащитников к следствию по делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Кино
В сериале Netflix о правлении Николая II нашли Мавзолей Ленина
Обновлено в 09:22
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве.
Обновлено в 10:48
Общество
Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек
Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Футбол
Фрэнк Лэмпард вернулся в «Челси» в качестве главного тренера
Главным тренером лондонского «Челси» назначен бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший «Дерби Каунти».
Обновлено в 04:54