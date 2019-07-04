Экономика

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБРБК 07:43

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане «Открытия» изменится на «надежный банк».
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Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»

Российская газета08:51

Банк «Открытие» изменил свой рекламный слоган после замечания ЦБ

Коммерсантъ09:17

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

ТАСС09:14

Банк «Открытие» убрал из слогана слово «государственный» после критики ЦБ

Дождь10:24

«ФК Открытие» больше не называет себя государственным

Ведомости08:44

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

РБК07:43

«Открытие» превратился из «государственного» банка в «надежный»

Банки.ру07:06
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