Экономика

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд рубРБК 02:20

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УГМК привлекла кредит в 21 млрд рублей у «Открытия»

Коммерсантъ11:49

УГМК получила кредит банка «Открытие» объемом 21 млрд рублей на развитие сырьевой базы

ТАСС07:18

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб

РБК02:20

Банк «Открытие» выдал УГМК 21 миллиард рублей

Европейско-Азиатские новости04:20

«Открытие» профинансирует строительство рудника крупнейшего производителя меди

Ведомости04:19

УГМК берет в кредит 21 млрд рублей

Znak.com04:09

УГМК привлёк 21 млрд рублей на строительство подземного рудника

REGNUM05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Наука

Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность

Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Общество

Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец

Обновлено в 10:35
Футбол

Мемфис Депай: «Мы разочарованы»

Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай дал комментарий после матча квалификации Евро-2020 с Германией (2:3).
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:22
Политика

США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Футбол

«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

Обновлено в 08:57
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Обновлено в 15:25
Политика

Электроснабжение Венесуэлы восстановлено

Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Кино

Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах

Обновлено в 08:56
Армия и оружие

США провели испытания двух противоракет над Тихим океаном

Обновлено в 17:34
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Политика

Андрей Федотов покинул пост министра труда Забайкалья

С 2016 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уральская горно-металлургическая компания
Российская компания
Российская металлургическая компания, первый в России и девятый в мире по величине производитель меди, со штаб-квартирой в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное