Экономика
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд рубРБК 02:20
Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.
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Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
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Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
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Дочь Тома Круза выросла его точной копией
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Обновлено в 20:00
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Наука
Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность
Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
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Общество
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
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Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец
Обновлено в 10:35
Футбол
Мемфис Депай: «Мы разочарованы»
Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай дал комментарий после матча квалификации Евро-2020 с Германией (2:3).
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 22:22
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Футбол
«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
Обновлено в 08:57
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено в 17:26
Кино
Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах
Обновлено в 08:56
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
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Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Андрей Федотов покинул пост министра труда Забайкалья
С 2016 года занимал должность министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14