Экономика

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд рубРБК 02:20

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.
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