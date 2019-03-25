Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд рубРБК вчера в 02:20

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.

Армия и оружие На Украине вступил в силу закон о признании бандеровцев участниками боевых действий На Украине вступил в силу закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) участниками боевых действий.

Политика Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Происшествия На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Гаджеты «Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков» Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.

Происшествия Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.

Космос Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.

Футбол Роналду назвал сроки восстановления после травмы Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".

Политика В раде увидели решение экономических проблем Украины в России Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Происшествия СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.

Интернет Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Экономика В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.

Политика В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Политика Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.

Авто Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.

Футбол Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Армия и оружие В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Политика В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.