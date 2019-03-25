Экономика

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд рубРБК вчера в 02:20

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

УГМК привлекла кредит в 21 млрд рублей у «Открытия»

Коммерсантъвчера в 11:49

УГМК получила кредит банка «Открытие» объемом 21 млрд рублей на развитие сырьевой базы

ТАССвчера в 07:18

Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб

РБКвчера в 02:20

Банк «Открытие» выдал УГМК 21 миллиард рублей

Европейско-Азиатские новостивчера в 04:20

«Открытие» профинансирует строительство рудника крупнейшего производителя меди

Ведомостивчера в 04:19

УГМК берет в кредит 21 млрд рублей

Znak.comвчера в 04:09

УГМК привлёк 21 млрд рублей на строительство подземного рудника

REGNUMвчера в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о признании бандеровцев участниками боевых действий

На Украине вступил в силу закон о признании боевиков Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ) участниками боевых действий.
Обновлено в 03:50
Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

В США скопировали российский истребитель Су-35

Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 02:42
Гаджеты

«Ведомости»: Минэнерго против монополии компании Ротенберга-младшего на рынке «умных счетчиков»

Участники совещания, состоявшегося на прошлой неделе в Минэнерго, пришли к выводу, что нет смысла закреплять нормативными актами технологии передачи данных с «умных» счетчиков в системы интеллектуального учета электроэнергии, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на итоговый документ.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Задержанные рецидивисты поцарапали себя в ИВС Черемхово

Предварительно установлено, что инициатором акта членовредительства стал 31-летний рецидивист, который уже имеет судимости за убийство, разбои и грабежи.
Обновлено в 02:33
Космос

Первый женский выход в космос отменили из-за размера скафандра

Американское космическое агентство NASA отменило запланированный на 29 марта первый в истории полностью женский выход двух астронавтов в открытый космос.
Обновлено в 03:09
Футбол

Роналду назвал сроки восстановления после травмы

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал сроки восстановления после травмы, полученной в матче против команды Сербии в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Политика

В раде увидели решение экономических проблем Украины в России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Происшествия

СК Петербурга начал проверку обстоятельств гибели ребенка на Неве

Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал доследственную проверку обстоятельств при которых в Неве утонул 10-летний ребенок.
Обновлено вчера в 14:28
Интернет

Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Экономика

В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов

Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Airbus поставит в Китай 300 самолетов на 30 миллиардов евро

Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Таролог рассказала о состоянии здоровья Армена Джигарханяна

Обновлено в 03:17
Авто

Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall

Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено вчера в 07:59
Транспорт

Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей

Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика

Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена

Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Футболистам Украины победу в Люксембурге принес автогол на 90-й минуте

В группе "В" лидирует Украина – 4 очка, а Люксембург сенсационно идет вторым – 3. У Португалии 2 очка, у Сербии – 1, у Литвы – 0.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Тело школьника обнаружили в квартире в Петербурге

Тело 16-летнего школьника без признаков жизни обнаружили в квартире в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уральская горно-металлургическая компания
Российская компания
Российская металлургическая компания, первый в России и девятый в мире по величине производитель меди, со штаб-квартирой в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное