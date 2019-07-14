Экономика
Банк «Открытие» потребовал арестовать имущество бывшего руководстваКомсомольская правда вчера в 22:06
В арбитражный суд Москвы поступило заявление, в котором банк "ФК Открытие" просит арестовать имущество бывших топ-менеджеров компании и бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг". Решение должно быть принято в качестве обеспечительных мер в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".РИА Новостивчера в 09:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров
ФедералПрессвчера в 10:08
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Общество
Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев
В этот понедельник примерно в час ночи в Калининграде неожиданно прервалось ТВ-вещание.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Общество
Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность
Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»
Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под Dancing Queen
Обновлено в 06:49
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Баскетбол
Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом
Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Обновлено в 17:36
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено в 17:49
Гаджеты
Samsung подготовилась к торговой войне между Японией и Кореей
Вице-председатель компании Samsung Electronics Ли Джэён (JY Lee) затребовал от подразделений компании подготовить страховые планы на случай, если торговая война между Японией и Южной Кореей затянется.
Обновлено в 07:57
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Авто
Китайский Haval преодолел отметку в 350 000 проданных машин
Обновлено в 12:20
Здоровье
В Великобритании врачи разделили сиамских близнецов со сросшимися головами
Главной задачей хирургов было разделить сложную общую сеть вен и артерий близнецов.
Обновлено в 17:13
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 17:58
Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Интернет
В немецких школах запретили Microsoft Office 365
"Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне
Пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Победа" был вынужден вернуться в аэропорт Казани после вылета в "Пулково" в понедельник.
Обновлено в 15:15