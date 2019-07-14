Экономика

Банк «Открытие» попросил суд об аресте имущества бывших топ-менеджеровПраво.ру 01:58

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим топ-менеджерам Такое требование поступило в суд в рамках иска банка к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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с чего всё началось

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
РИА Новостивчера в 09:38

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Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новостивчера в 09:38

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПрессвчера в 10:08

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБКвчера в 11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ruвчера в 10:50

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русскомвчера в 10:42

Банк «Открытие» просит арестовать имущество экс-руководителей и основного акционера почти на 300 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 10:00

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 14:58
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:37, Вашингтон
Происшествия

В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки

Обновлено в 05:53
Общество

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда

Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Политика

Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде

Обновлено в 09:11
Политика

В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается

Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский расширил СНБО для своих сторонников

Президент Украины Владимир Зеленский расширил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за счет своих сторонников.
Обновлено в 08:52
Религия

В Москве к мощам святых Петра и Февронии выстроилась огромная очередь

В столицу из Мурома привезли мощи муромских святых Петра и Февронии, святыни будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Под Воронежем ребенок погиб в карьере

Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.
Обновлено в 09:06
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Уникальное оборудование вводят в эксплуатацию в сосудистом центре Читы

В региональном сосудистом центре краевой клинической больницы вводится в эксплуатацию оборудование, приобретенное в рамках реализации национального проекта.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Канакин возглавил "Альфу" в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Космос

США хотят защитить американские артефакты на Луне

Управление науки и технологии США предложило проработать вопрос о защите артефактов на Луне и введении ограничений для деятельности других стран вблизи исторических американских объектов.
Обновлено в 08:22
Космос

Индия в последний момент отложила запуск миссии к Луне

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2» за 56 минут до старта.
Обновлено в 03:38
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество

Роспотребнадзор уничтожил тысячу тонн санкционки за пять лет

Роспотребнадзор не допустил к ввозу 2,9 тыс. т запрещенной пищевой продукции за весь период действия антироссийских санкций, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»

На встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин обсудил варианты поддержки малого семейного бизнеса, а также подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.
Обновлено в 08:56
Политика

Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Пограничники задержали двух украинцев на границе с Крымом

Пограничники сообщили о двух задержанных украинцах на границе с Крымом. Граждане Украины были в международном розыске, сообщило РИА ФАН.
Обновлено в 09:17
Экономика

Пенсионные накопления россиян снова заморозили

Правительство продлило мораторий на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Обновлено в 09:12
Общество

Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»

«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Политика

Поклонская пригрозила СМИ судом

Обновлено в 07:00
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Матвиенко высказалась против усыновления детей однополыми семьями

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» высказалась об усыновлении детей однополыми семьями.
Обновлено в 07:33
Общество

Черный список приемных родителей может появиться в России

В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица

Обновлено в 05:35
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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