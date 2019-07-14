Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцевRT на русском 10:42

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
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Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
РИА Новости09:38

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Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русском10:42

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПресс10:08

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБК11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ru10:50

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъ14:58

Банк «Открытие» просит арестовать имущество экс-руководителей и основного акционера почти на 300 миллиардов рублей

Эхо Москвы10:00

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новости09:38
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
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Вадим Станиславович Беляев
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Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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