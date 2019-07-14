Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцевRT на русском 10:42
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".РИА Новости09:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Политика
В списках кандидата в депутаты МГД Гончарова нашли «подпись» покойника
Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми "независимыми" кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 11:08
Технологии
Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников
Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у Австралии
Обновлено в 19:49
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в своем время обучал президента страны Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено в 17:10
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Политика
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Украине следует обновить своё представление о европейских ценностях.
Обновлено в 17:37
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятиях ООН
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф получил американскую визу и уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:46
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Авто
Редкий спорткар Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
На известной площадке Motor Car Gallery появился в продаже уникальный экземпляр Lamborghini Countach 1984 модельного года.
Обновлено в 02:13
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05