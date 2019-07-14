Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".

с чего всё началось

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

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