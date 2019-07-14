Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцевRT на русском 10:42

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
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с чего всё началось

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
РИА Новости09:38

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ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банка

Эхо Москвы20:03

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъ14:58

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новости09:38

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБК11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ru10:50

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русском10:42

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПресс10:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Футбол

Зидан трогательно попрощался с умершим братом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Невском районе произошло ДТП с пострадавшими

Вечером в воскресенье, 14 июля, в Невском районе произошла серьезная авария.
Обновлено в 15:17
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено в 19:54
Политика

Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:00
Футбол

ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»

Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Общество

Мэрия ищет свидетелей происшествия на Спортивной набережной во Владивостоке

Мэрия подготовила заявление о факте вандализма в полицию.
Обновлено в 20:39
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Космос

Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС

"Запуск первого после сертификации НАСА американского корабля с экипажем на МКС намечается в мае 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 20:14
Авто

Автоконцерны могут сократить производство

Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Обновлено в 13:38
Спорт

Сборная России по волейболу одолела США в финале Лиги наций

Сборная России победила команду США в финальной встрече волейбольной Лиги наций.
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Политика

В Совфеде прокомментировали слова Мураева о последствиях блокады Крыма

В Совфеде прокомментировали слова депутата Верховного совета Украины Евгения Мураева о категорически невыгодных последствиях блокады Крыма.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
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Здоровье

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Происшествия

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 13:20
Общество

Как миллениалы уничтожили стрип-клубы

Цифры не обманут: согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд - более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м.
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Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии

В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
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Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
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Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

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Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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