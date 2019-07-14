Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцевRT на русском вчера в 10:42

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банка

Эхо Москвывчера в 20:03

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 14:58

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русскомвчера в 10:42

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБКвчера в 11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ruвчера в 10:50

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПрессвчера в 10:08

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новостивчера в 09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Обновлено в 00:31
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД ради международного мира

Евросоюз выразил обеспокоенность из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 07:07
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Эксперты объяснили, почему митинг оппозиции в Москве провалился

Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.
Обновлено в 01:30
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Обновлено в 02:45
Хоккей

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Политика

В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов

Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщают республиканские каналы в Telegram, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Общество

Мэрия Владивостока объявила вознаграждение за поимку вандалов

Обновлено в 00:19
Общество

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабмина во «ВКонтакте».
Обновлено 13 июля в 07:35
Теннис

Хачанов и Медведев вошли в топ-10 рейтинга АТР

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев входят в десятку лучших игроков мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Обновлено в 02:15
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".
Обновлено в 02:07
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Политика

Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову

Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Политика

Huawei планирует сократить часть сотрудников в США

Корпорация Huawei Technologies Corporation намерена уволить часть сотрудников в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Почему воздух в квартире может быть опасным? Рассказываем, как его проверить

Почему воздух в квартире может быть загрязнен По данным ВОЗ, воздух в помещениях чаще всего "отравляет" бытовое печное оборудование на жидком или твердом топливе.
Обновлено в 01:00
Авто

Кузова не варятся, не кладется грунт

Автопроизводители в течении семи лет могут отказаться от традиционных технологий изготовления металлических кузовов автомобилей в пользу композитных материалов.
Обновлено в 02:59
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное