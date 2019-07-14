Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцевRT на русском 10:42

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.
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с чего всё началось

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

Банк "ФК Открытие" подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей с бывших топ-менеджеров, а также бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг".
РИА Новости09:38

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ФК «Открытие» требует арестовать имущество бывшего руководства банка

Эхо Москвы20:03

«ФК Открытие» требует арестовать имущество бывших топ-менеджеров

Коммерсантъ14:58

Банк «ФК Открытие» попросил суд арестовать имущество бывшего руководства

РИА Новости09:38

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество бывших топ-менеджеров

РБК11:08

Банк «ФК Открытие» требует ареста имущества своего экс-руководителя

News.ru10:50

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

RT на русском10:42

Банк «Открытие» через суд попросил арестовать имущество бывших топ-менеджеров

ФедералПресс10:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:29, Вашингтон
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

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Крылья Советов — ЦСКА 2:0

В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

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Происшествия

Людей на лодке на озере в Ленинградской области обстрелял неизвестный

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Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Авто

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В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской

В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Как передаёт «Интерфакс», российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал девятым.
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Происшествия

Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко ранее потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова.
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Недвижимость

К «Моссельмашу» подселяют технопарк

На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Общество

Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Политика

О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
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Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми на Украине

В Запорожской области кортеж президента Украины Владимира Зеленского столкнулся с автобусами, которые перевозили детей.
Обновлено в 20:54
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Пациенты хабаровского психинтерната заразились сальмонеллезом

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Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

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Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Экономика

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
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Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Политика

В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
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В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара

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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

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В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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