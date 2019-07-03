Финансы

Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцамНовая газета вчера в 03:08

Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.
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В Арбитражном суде Москвы рассмотрят иск РПЦ о передаче зданий двух туберкулезных больниц

Эхо Москвы01:03

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 02:00

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

РБКвчера в 03:22

«Открытие» хочет взыскать с экс-владельцев и руководства 289,5 млрд рублей

ТАССвчера в 02:27

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководителям на 290 млрд рублей

Дождьвчера в 02:11

Новый рекорд: банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 290 млрд

BFM.ruвчера в 07:16

Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Ведомостивчера в 01:52
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Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Потерявшая в ДТП пальцы Настя Кудри научилась играть на фортепиано

Рэп-исполнительница Настя Кудри, пребывая в Ницце, попала в серьезное ДТП, и ей частично ампутировали два пальца на руке.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Спорт

В Неаполе прошло открытие летней Универсиады-2019

Обновлено вчера в 17:23
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Политика

Владимир Путин озвучил условие переговоров с Киевом

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии

Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

У ректора МГУ обнаружили недвижимость в элитных районах Подмосковья

27 лет работы ректором Московского государственного университета (МГУ) принесли академику Виктору Садовничему неплохие дивиденды: журналисты обнаружили у него несколько поместий в элитных местах Подмосковья.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Удмуртии

В четырех районах Удмуртии специалисты регистрируют массовую гибель пчел. Хозяйства обследует ветеринарная служба.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Путин прокомментировал гибель подводников

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено 02 июля в 14:50
Политика

Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Обновлено в 00:48
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане

Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено вчера в 11:07
Политика

Суд вынес вердикт по «антифашистскому» концерту на «Интере»

В среду, 3 июля, Окружной административный суд Киева постановил, что в концерте, который транслировал телеканал «Интер» в День Победы 9 мая нынешнего года и в ходе которого прозвучал рассказ о фашизме на Украине, нет признаков пропаганды России и дискредитации людей, боровшихся против нацистской и «советской оккупаций»
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета

В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Кино

Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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