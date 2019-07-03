Банк «Открытие» подал иск на сумму 289, 5 млрд рублей к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из карточки на сайте Арбитражного суд Москвы.

Банк «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам

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