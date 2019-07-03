Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено в 12:51
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
После заявления в РЖД на Аллу Пугачеву написали заявление в ГИБДД
Выходка Аллы Пугачевой на Рижском вокзале не даю покой неравнодушным гражданам.
Обновлено в 09:07
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Политика
Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза
Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Происшествия
Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после дела Голунова
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковник Андрей Щиров временно отстранен от работы.
Обновлено в 11:16
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста
Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.
Обновлено в 15:03
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Кино
Брайан Крэнстон и Аарон Пол опубликовали новый совместный тизер
Обновлено в 04:10
Кино
По вселенной Гарри Поттера снимут отдельный сериал
Вселенная Гарри Поттера может обзавестись отдельным сериалом о мире магии.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Общество
Аномальное количество осадков выпало в Петербурге всего за 20 минут
Как пишут Невские Новости, буквально за 20 минут в мегаполисе выпало рекордное число осадков — 22,3 миллиметра.
Обновлено в 13:50
Политика
В МИДе сочли опасной идею ускоренного принятия Грузии в НАТО
Россия считает опасным продвижение идеи об ускоренном принятии Грузии в НАТО в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне в начале декабря текущего года, заявил в среду, 3 июля, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства автомобилей с 3 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 15:22
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24