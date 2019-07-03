Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Коммерсантъ02:00

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководителям на 290 млрд рублей

Дождь02:11

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

РБК02:06

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 290 млрд рублей

Говорит Москва02:15

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Интерфакс01:58

Банк «Открытие» подал в суд иск к бывшим владельцам и руководству на 289,5 млрд рублей

ТАСС01:57

Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Ведомости01:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:38, Вашингтон
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса

Обновлено в 00:54
Политика

Среди погибших подводников были два Героя России

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:45
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема

Обновлено вчера в 22:45
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода

В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Обновлено вчера в 04:33
Футбол

Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии

Обновлено в 02:02
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Авто

Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено вчера в 19:00
Общество

В Японии эвакуируют более 700 тысяч человек из-за дождей

Обновлено в 02:28
Происшествия

У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

Обновлено в 00:54
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Космос

Астрономы выяснили состав атмосферы на далеком «горячем нептуне»

Лишь недавно, используя космические телескопы Hubble и Spitzer, американские астрономы смогли получить спектральные данные о составе атмосферы GJ3470b.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ

Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Авто

Официально представлен новый BMW X6

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное