Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:00
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
В Госдуме хотят возобновить выплаты компенсации по советским вкладам
Группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий возобновление государственных выплат по советским вкладам.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Появились фотографии всех погибших подводников
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве
Обновлено в 11:35
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Авто
Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей
Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 06:20
Политика
Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне
Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету
В России успешно завершились научно-исследовательские работы по перспективному боевому скоростному вертолету.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски
Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Политика
Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов
Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
От укусов клещей в Ленобласти пострадало больше человек, чем обычно
Больше всего от клещей пострадали в Тихвинском районе: там зарегистрировано 947 случаев.
Обновлено в 14:56
Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено в 14:00
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах
Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Сын арабского шейха скончался в Великобритании
ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ с геномом CRISPR-Cas9 из ДНК мышей
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53