Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Обновлено в 05:14
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимум
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено в 04:39
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Интернет
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Наука
Создан браслет, помогающий контролировать эмоции
Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено 30 июня в 05:59
Гаджеты
Галерея дня: скриншоты Android для кнопочных телефонов, Dino Runner прилагается
Помимо Chrome, в качестве бонуса авторам удалось протестировать игру Dino Runner.
Обновлено в 04:19
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов
Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Общество
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Спартак» показал форму для нового сезона
Обновлено в 05:50
Футбол
Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Политехнический музей в Москве откроют в ноябре 2020 года
Территорию Политехнического музея, где будет расположен музейный парк, откроют ко Дню города 7 сентября в этом году, полностью музей возобновит работу в ноябре 2020 года, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Володин: Африка станет партнером ЕАЭС
Страны Африканского континента в ближайшее время могут стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:58