Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

РБК03:22

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на рекордную сумму в 289,5 миллиардов рублей

Эхо Москвы02:32

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Коммерсантъ02:00

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководителям на 290 млрд рублей

Дождь02:11

«Открытие» хочет взыскать с экс-владельцев и руководства 289,5 млрд рублей

ТАСС02:27

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Интерфакс01:58

Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Ведомости01:52
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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