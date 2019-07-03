Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
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Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Политика
Россию обвинили в насаждении мата на Украине
Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".
Обновлено в 09:09
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Хоккей
Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
Обновлено в 08:00
Политика
Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Хоккей
КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля
Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:40
Политика
Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о телеведущих Лере Кудрявцевой и Анфисе Чеховой.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.
Обновлено в 08:54
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Общество
Офисных работников начали оформлять как самозанятых
Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Спорт
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Финансы
Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин и Лукашенко поговорят об интеграции
О сближении позиций двух стран по вопросам интеграции ранее говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:45
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб брянский моряк
Дмитрий Соловьев, уроженец города Почепа Брянской области, погиб при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает телеканал "Городской".
Обновлено в 07:18