Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Политика Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.

Политика Россию обвинили в насаждении мата на Украине Депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец заявила, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты "российские колонизаторы".

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Транспорт Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме» Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.

Шоу-бизнес Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккей КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.

Политика Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.

Политика Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.

Происшествия Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Шоу-бизнес Разин заявил о бедах, которые принесли ему Кудрявцева и Чехова Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram нелестно высказался о телеведущих Лере Кудрявцевой и Анфисе Чеховой.

Происшествия Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности.

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Авто Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.

Общество Офисных работников начали оформлять как самозанятых Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Спорт Грузинских регбистов прогнали из московского клуба Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.

Финансы Фонд национального благосостояния за июнь уменьшился на 1,6% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2019 года уменьшился на 1,6% и составил 3,762 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 млрд.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Политика Путин и Лукашенко поговорят об интеграции О сближении позиций двух стран по вопросам интеграции ранее говорил премьер Дмитрий Медведев.

Кино Умер кинорежиссёр Василий Панин Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.