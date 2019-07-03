Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

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