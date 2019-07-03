Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
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Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Продажи автомобилей Geely в России увеличились на 295%
Обновлено вчера в 04:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло сведения о «взрыве газа на подлодке»
Минобороны РФ опровергло сообщения норвежского агентства по ядерной опасности про якобы имевший место «взрыв газа на подводном аппарате».
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено 01 июля в 22:38
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
ЖКХ
Опрос: большинство россиян устраивает качество услуг ЖКХ
Наиболее заметные изменения, по мнению опрошенных, произошли в ЖКХ в сфере содержания и текущего ремонта жилья (17% сказали, что качество услуги ухудшилось) и вывоза мусора (18% полагают, что качество скорее улучшилось, 21% придерживается противоположной точки зрения).
Обновлено в 04:24
Экономика
Сбербанк выделит 39 млрд рублей на реконструкцию СК «Олимпийский»
Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит 39 млрд руб. на десять лет.
Обновлено в 03:32
Общество
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Бурятии, ожидается повышение уровня воды в реках из-за осадков, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Авто
Jeep решил спасать продажи Compass с помощью семиместной версии
Городской кроссовер Jeep Compass появился на мировом транспортном рынке в 2016 году.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Кино
Появился официальный трейлер детектива «Ножи наголо»
Киностудия Lionsgate опубликовала официальный трейлер нового фильма Райана Джонсона "Ножи наголо", премьера которого состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
Бобровский назвал Флориду бонусом к хоккею
Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский рассказал, почему решил присоединиться именно к «Флорида Пантерс» после того, как стал неограниченно свободным агентом.
Обновлено в 03:34
Кино
Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу
Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Украина согласилась провести обмен пленными в Донбассе
Украина соглашается на проведение обмена пленными в Донбассе в формате "все установленные на всех установленных".
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Samsung уволила тысячу сотрудников из-за Xiaomi
Samsung ничего не осталось, кроме как сократить штат сотрудников в Индии, причём не только тех, кто задействован в сборке смартфонов, но и тех, кто работает с другой электроникой.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как забоится о своих детях
Знаменитый актер и музыкант Сергей Безруков, вернувшись в Сестрорецк, где ровно год назад проходили съемки клипа на композицию его рок-коллектива «Крестный папа» под названием «С какой мы планеты», поделился с подписчиками своего аккаунта в социальных сетях трогательным видеороликом, в котором запечатлено его обновленное семейство – теперь уже с семимесячным сыном.
Обновлено в 04:12
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11