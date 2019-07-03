Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Политика Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».

Здоровье Названа основная причина смертности женщин в России По данным Минздрава, в 2017 году коэффициент смертности женщин трудоспособного возраста составил 209,4 на 100 тысяч человек.

Общество В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Происшествия В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека "В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.

Происшествия Россиянок с детьми задержали в Турции по подозрению в связях с ИГ Турецкие пограничники задержали двух россиянок, которых разыскивает Интерпол по подозрению в связях с «Исламским государством» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России), передает агентство Anadolu.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Футбол Карпин заявил, что уровень РПЛ упал Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.

Происшествия В Кургане взорвавшийся телефон убил ребенка В Кургане от ожогов после взрыва телефона погиб ребенок.

Политика Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Происшествия ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Общество В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.

Политика В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Политика Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».