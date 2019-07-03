Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Коммерсантъ02:00

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на рекордную сумму в 289,5 миллиардов рублей

Эхо Москвы02:32

«Открытие» хочет взыскать с экс-владельцев и руководства 289,5 млрд рублей

ТАСС02:27

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и руководителям на 290 млрд рублей

Дождь02:11

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и руководству

РБК03:22

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Интерфакс01:58

Банк «ФК Открытие» подал иск к бывшим владельцам

Ведомости01:52
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Вадим Станиславович Беляев
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Рубен Абелович Аганбегян
Российский бизнесмен
Российский финансист, инвестиционный банкир и топ-менеджер. Член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг», бывший президент банка «ФК Открытие».
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