Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублейКоммерсантъ 02:00
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество
Как в Иркутской области ликвидируют последствия паводка
В Иркутской области экстренные службы ликвидируют последствия паводка, продолжаются поиски пропавших без вести.
Обновлено в 07:19
Теннис
Азаренко вышла в третий круг Уимблдона
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оформила выход в третий раунд Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 07:26
Политика
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск в среду, 3 июля, после гибели 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Общество
В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти ввели режим ЧС в Жигаловском и Усть-Илимском районах Иркутской области из-за ухудшения пожарной обстановки, там действуют 9 крупных лесных пожаров.
Обновлено в 05:00
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб брянский моряк
Дмитрий Соловьев, уроженец города Почепа Брянской области, погиб при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает телеканал "Городской".
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто
В России продажи «АвтоВАЗа» в июне снизились на 2%
С января по июнь 2019 года дилеры LADA реализовали в России 174 186 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чья команда проиграла команде Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки, раскритиковал судейскую бригаду матча.
Обновлено в 06:45
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Путешествия
Мэр Антальи предложил ввести туристический сбор с иностранцев
Власти турецкой Антальи выступили с инициативой ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь с каждого взрослого отдыхающего, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Общество
В Японии 850 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Почти 850 тысяч человек в трех префектурах Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за сильных ливней, обрушившихся на южные районы страны, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено 01 июля в 22:58
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой
Обновлено в 02:14
Кино
Нового «Короля льва» раскритиковали за обилие темнокожих актеров
Обновлено в 06:44
Здоровье
В Калининградской области за год спасли 55 новорожденных с весом до 1 кг
Пятьдесят пять детей из шестидесяти четырех, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела до 1 кг, смогли спасти медики в Калининградской области в 2017 году.
Обновлено в 04:47