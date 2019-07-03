Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Интернет «Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус-вымогатель Компания "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, который пользуется уязвимостью в Windows и требует у пользователей выкуп в биткоинах в размере 2,5 тысячи долларов, говорится в сообщении компании.

Кино Умер режиссер-документалист Василий Панин Сценарист и режиссер документального кино Василий Панин скончался в Москве в возрасте 83 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 3 июля.

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.

Политика Новый глава Европарламента высказался по санкциям против России Новый председатель Европейского парламента Давид Сассоли считает, что на сегодняшний день нет предпосылок для изменения санкционного режима России, передает «РИА Новости».

Здоровье В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Главу антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранили от должности Официальный представитель столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, что начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрея Щирова временно отстранили от должности.

Технологии Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Происшествия Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне Королевский суд лондонского района Саутуарк (Southwark Crown Court) рассмотрит дело внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого обвиняют в причинении телесных повреждений полицейскому, сообщают британские СМИ.

Происшествия Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20 Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Авто Renault представил новое поколение Captur Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО в Черном море попали на видео В сети появилось видео с боевыми кораблями НАТО, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Сети появились имена и фото всех погибших подводников Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.

Технологии Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России Международная исследовательская компания Ookla составила рейтинг российских операторов связи по скорости мобильного интернета.

Политика Путин подписал закон о выращивании опийного мака в медицинских целях Президент России Владимир Путин подписал закон, которым позволяется выращивать в России опийный мак в медицинских целях.

Происшествия ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.

Политика Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд - брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.

Политика Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников, назначенных его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.