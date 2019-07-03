Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 289,5 миллиарда рублей, это рекорд среди исков подобного рода.

Политика Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».

Экономика Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.

Здоровье В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Космос Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.

Происшествия В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.

Происшествия В Ульяновске потушили пожар на рынке Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Авто В России продажи Haval выросли на 300% В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.

Экономика Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии По итогам первого полугодия 2019-го российский спрос на недвижимость в Грузии увеличился почти в пять раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Prian.ru.

Общество Появились фотографии всех погибших подводников В Сети появилась фотография, на которой запечатлены члены экипажа, погибшие на подводной лодке.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.

Общество Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Здоровье Названы простые способы перейти на здоровое питание Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.