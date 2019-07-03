Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцамРоссийская газета 03:13
Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 289,5 миллиарда рублей, это рекорд среди исков подобного рода.
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Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Общество
Сергей Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет
Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву.
Обновлено в 12:54
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Футбол
ЦСКА сравнял счет в матче с «Ростовом» благодаря голу Чалова
Форвард ЦСКА Федор Чалов отметился голом в игре Кубка Париматч Премьер против "Ростова".
Обновлено в 12:34
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В результате торнадо на северо-востоке Китая погибли шесть человек
Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 10:40
Авто
В России продажи Haval выросли на 300%
В целом с января по июнь 2019 года в России было продано 3492 автомобиля Haval – в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:08
Общество
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Обновлено в 13:29
Происшествия
Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Космос
Спутник Сатурна достиг идеального возраста для развития жизни
Энцелад, шестой по размеру спутник планеты Сатурн, считается одним из потенциально обитаемых объектов Солнечной системы.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла сообщения о реабилитации футболиста
Футболист Александр Кокорин, осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, не начал проходить курс реабилитации, о котором накануне сообщили СМИ, заявила телеканалу «360» его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
ЭИСИ назвал топ-5 лучших практик регионального управления
Эксперты ЭИСИ назвали топ-5 лучших практик регионального управления.
Обновлено в 09:30
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Кентукки горят 5 миллионов литров бурбона
Портал CityNews1130 сообщает, что в обоих хранилищах находилось 45 тысяч баррелей спиртного напитка — более 5 миллионов литров.
Обновлено в 08:53