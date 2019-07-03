Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцамРоссийская газета 03:13
Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 289,5 миллиарда рублей, это рекорд среди исков подобного рода.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия
Названы имена нескольких погибших подводников
Обновлено в 06:20
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Экономика
ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ
Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Авто
Новый кроссовер BMW X6 представлен официально
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
В Петербурге оборудовали 24 официальных пляжа
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Путин принимает верительные грамоты у 18 иностранных послов
Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Футбол
Российские ватерполисты разгромили Великобританию на Универсиаде
Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
После вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины число обстрелов со стороны ВСУ по самопровозглашённой Донецкой народной республике увеличилось.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
При авиаударе по лагерю мигрантов под Триполи погибли 40 человек
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Общество
Четверть россиянок признались, что зарабатывают больше мужей
Четверть россиянок (25%) имеют зарплату выше, чем их мужья, показал опрос портала «Леди Mail.ru».
Обновлено в 00:37
Авто
Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%
Обновлено в 05:01