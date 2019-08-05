Экономика

Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»RT на русском 07:11

Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
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с чего всё началось

Санация пропустила «Открытие»

ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).
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Роскомнадзор потребовал от «Открытия» объяснить утечку данных клиентов

Москва 2407:27

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов «Бинбанка»

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Коммерсантъ06:57

Банк «Открытие» опроверг утечку персональных данных клиентов

РБК07:31

Роскомнадзор потребовал от банка «Открытие» объяснить утечку данных клиентов

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Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

РИА Новости06:47

В интернете продают данные клиентов банка, попавшего под санацию ЦБ

URA.Ruвчера в 21:20
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Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском

Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
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Экономика

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Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4

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Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

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Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование

После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35

Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
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Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

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Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
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Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика

НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Авто

Опубликованы снимки пикапа и фургона Chevrolet Niva

Стало известно, что наш знаменитый отечественный внедорожник Chevrolet Niva, появившийся в серийном производстве еще в далеком 2002 году, оказывается, помимо привычной для нас пятидверной компоновки, должен был получить еще две версии кузова: пикап и фургон.
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Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

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Авто

В Японии замечен обновленный Toyota Land Cruiser 200

На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
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Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной

Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
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Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
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Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

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По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
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Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
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Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию

Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
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Происшествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
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