ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.

Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»

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