Экономика
Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»RT на русском 07:11
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).Коммерсантъвчера в 18:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США.
Обновлено в 05:48
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском
Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
Обновлено в 07:31
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Авто
Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4
Обновлено в 05:54
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Фигурант дела о крушении Ил-76 в Донбассе подал в отставку из ВСУ
Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, которого суд ранее признал виновным в гибели 49 военных в 2014 году при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, подал рапорт об отставке.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Столтенберг: Без расширения НАТО должна была прекратить существование
После окончания "холодной войны" НАТО вышла за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские F-22 и F-35
Отмечается, что российские военные инженеры в области авиастроения систематически заявляют о том, что Су-57 в разы превосходит американские истребители пятого поколения, в реальности оказалось то, что самолет ВВС Российской Федерации уступает им по такой важной характеристике как скорость.
Обновлено 03 августа в 05:19
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Авто
Опубликованы снимки пикапа и фургона Chevrolet Niva
Стало известно, что наш знаменитый отечественный внедорожник Chevrolet Niva, появившийся в серийном производстве еще в далеком 2002 году, оказывается, помимо привычной для нас пятидверной компоновки, должен был получить еще две версии кузова: пикап и фургон.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Авто
В Японии замечен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года
Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.
Обновлено в 07:41
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.
Обновлено вчера в 11:59
Игры
Создатели The Outer Worlds рассказали о максимальном уровне сложности игры
Obsidain Entertainment рассказала IGN о том, что в The Outer Worlds будет четыре уровня сложности: «История», «Нормальный», «Высокий» и «Супернова».
Обновлено в 07:53
Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию
Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45