ЦБ не увидел проблем в информационной безопасности Бинбанка В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка (в рамках санации был присоединен к «Открытию»).

с чего всё началось

В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года. В связи с утечкой персональных данных клиентов в банк направил письмо Роскомнадзор. Банку придется предоставить информацию о причинах распространения персональных данных клиентов.

Общество Лето вернется в Москву 7 августа В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.

Политика В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Происшествия Заказчик убийства зампреда ЦБ хочет дать показания по делу Магомедовых Алексей Френкель, осужденный на 19 лет тюрьмы по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, планирует дать показания по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.

Шоу-бизнес Как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Происшествия На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Общество Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Происшествия Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Кино Гибель птицы в руках звезды «Прекрасных созданий» вызвала у актрисы истерику Актриса Элис Энглерт расплакалась на съемочной площадке триллера «Они ползут за тобой» после гибели птицы в ее руках.

Армия и оружие Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.

Транспорт В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Авто Suzuki Jimny сразился в дрэге с самыми мощными кроссоверами Bentley Bentayga, самый быстрый внедорожник в мире, является обладателем 6,0-литрового твин турбо W12, который выдает 635 л.с. мощности.

Политика Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.

Происшествия Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Армия и оружие Израиль представил три демонстратора технологий «умной» бронетехники Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры при министерстве обороны Израиля (МАПАТ) представило три опытных модели бронетехники нового поколения, разработанных в рамках проекта «Кармель».

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.

Музыка Шнуров посвятил стихотворение умершему Вилли Токареву Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение в честь Вилли Токарева, который умер в возрасте 84 года.