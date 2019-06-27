Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский обратился к Путину с призывом освободить украинских моряков
Президент Украины добавил, что МИД не согласовывал с ним ответ на российскую ноту по украинским морякам.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» в Москве и Петербурге проходят обыски
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ совместно с ФСБ проводят серию обысков в автосалонах "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:58
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Политика
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Транспорт
В Пензе подорожает проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте начнут действовать с 8 июля.
Обновлено в 03:06
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Единоборства
Оршуш завоевала бронзовую медаль Европейских игр
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке
Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Свадьба Азизы отменяется из-за пагубной привычки жениха
Обновлено в 08:44
Здоровье
В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах
В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева отказалась от «диеты кормящей матери»
В комментариях пользователи поддержали Сашу Савельеву. Многие отметили, что действительно «диету кормящей матери» придумали именно в России.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах
21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено в 11:00
Транспорт
В Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе
Как стало известно в четверг, 27 июня, в Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе – продолжению Софийской улицы.
Обновлено в 12:47
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Футбол
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Обновлено в 07:22
Политика
Стало известно, сколько продлится встреча Путина и Трампа
В Белом доме рассказали, сколько времени отвели на встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20.
Обновлено в 12:07
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы
Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Кино
Бари Алибасов снимется в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:23
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Минобороны показало кадры форсирования водной преграды различной техникой
Эффектные кадры опубликованы министерством обороны. Спецтехника и отдельные единицы бронетехники форсировали водную преграду своим ходом.
Обновлено в 11:23
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Теннис
Калинская вышла в основную сетку Уимблдона
Обновлено в 11:05