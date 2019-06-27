Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБРБК вчера в 11:29

Новый слоган «Открытия» будет представлен позднее, пообещали в пресс-службе финансовой организации. Банк «Открытие» был отправлен на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ.
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Банк «Открытие» изменит слоган после критики ЦБ

Известиявчера в 12:22

ФАС может применить меры к «ФК Открытие» за слоган о «госбанке нашего времени»

ПРАЙМвчера в 10:34

«Открытие» изменит рекламный слоган из-за претензий ЦБ

Ведомостивчера в 12:34

Банк «Открытие» учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

РИА Новостивчера в 11:17

ФАС пригрозила «Открытию» из-за слогана со словами «государственный банк»

РБКвчера в 12:01

Банк «Открытие» после критики регуляторов решил обновить слоган

Интерфаксвчера в 11:43

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

ТАССвчера в 11:01
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Авто

Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе

Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.
Обновлено в 01:43
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В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
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Общество

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Обновлено в 02:10
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После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Обновлено в 01:13
Авто

Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor

Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Россия заявила о трудностях в проработке документов G20

Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Общество

В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море

В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Обвинение попросило суд объединить два дела о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:37
Политика

Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Технологии

Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю

На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине

Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и экстремально низком давлении

Подчеркивается, что экстремально низкое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии граждан.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян

Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
Обновлено в 02:38
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На главу «Рольфа» Петрова заведено дело о выводе за рубеж 4 млрд

В СК пояснили, что дело возбуждено не в отношении "неизвестных лиц", как это часто бывает, когда расследования касаются крупных бизнес-структур, а непосредственно против основателя и фактического владельца компании - руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Кино

Александр Панкратов-Черный сегодня празднует 70-летний юбилей

70 лет назад, 28 июня 1949 года, родился советский и российский актер театра и кино, режиссер, поэт Александр Панкратов-Черный.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10
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