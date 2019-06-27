Экономика
Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБРБК вчера в 11:29
Новый слоган «Открытия» будет представлен позднее, пообещали в пресс-службе финансовой организации. Банк «Открытие» был отправлен на санацию в конце августа 2017 года и сейчас на 99,99% принадлежит Фонду консолидации банковского сектора, который контролируется ЦБ.
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Авто
Ford уволит 12 тысяч сотрудников в Европе
Американская компания сообщила о глобальной реструктуризации своего производства, которое подразумевает сокращение персонала на европейских заводах марки.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Алена Шишкова лишилась собственного бизнеса
После расставания с Тимати Алена Шишкова занялась развитием собственного бренда под символичным названием White Star.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Из-за задержки рейса более 360 россиян не могут вылететь из Антальи.
Обновлено вчера в 23:55
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Обновлено в 01:13
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Россия заявила о трудностях в проработке документов G20
Проработка документов «двадцатки» проходит непросто, но есть вероятность, что они будут приняты, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Общество
В Сети появилось видео косаток после выпуска в Охотское море
В Сети появилось видео, снятое после выпуска в Охотское море косаток и белух, спасенных из так называемой "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.
Обновлено в 02:30
Технологии
Катастрофа на рынке 3D NAND: завод Western Digital и Toshiba обесточен вторую неделю
На одном из крупнейших предприятий по производству 3D NAND ― на совместном заводе компаний Western Digital и Toshiba в Японском городе Йоккаити — в один из июньских дней внезапно пропало электричество.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч вкладчиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве диверсанта ВСУ на собственной мине
Украинский диверсант подорвался на мине при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской Народной Республики.
Обновлено вчера в 19:58
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:20
Общество
Москвичей предупредили о похолодании и экстремально низком давлении
Подчеркивается, что экстремально низкое атмосферное давление может негативно сказаться на самочувствии граждан.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Правительство поддержало законопроект о цифровом профиле россиян
Правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм для создания цифрового профиля гражданина.
Обновлено в 02:38
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
На главу «Рольфа» Петрова заведено дело о выводе за рубеж 4 млрд
В СК пояснили, что дело возбуждено не в отношении "неизвестных лиц", как это часто бывает, когда расследования касаются крупных бизнес-структур, а непосредственно против основателя и фактического владельца компании - руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Кино
Александр Панкратов-Черный сегодня празднует 70-летний юбилей
70 лет назад, 28 июня 1949 года, родился советский и российский актер театра и кино, режиссер, поэт Александр Панкратов-Черный.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
ПФР пересчитал доплаты к пенсиям
Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено вчера в 14:10