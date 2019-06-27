Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Россия разгромила Украину на Европейских играх
Сборная России по пляжному футболу смогла обыграть национальную команду Украины в заключительном матче группового этапа II Европейских игр.
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
НАТО примет военные меры в случае прекращения ДРСМД
НАТО примет политические и военные меры в случае прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Общество
Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве
Власти Москвы намерены создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными.
Обновлено в 11:46
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»
Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Кино
Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
Обновлено в 09:57
Экономика
«Ямал СПГ» начал распределение денежных средств акционерам
"Ямал СПГ" начал распределение денежных средств акционерам, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче
"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья.
Обновлено в 11:43
Гаджеты
VESA представила стандарт DisplayPort 2.0 с поддержкой 16К
Обновлено в 06:18
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пассажир снял на видео момент аварийной посадки Ан-24 в Бурятии
Пассажир снял на видео момент аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии.
Обновлено в 01:15
Наука
Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Обновлено в 11:17
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Теннис
Соболенко обыграла Возняцки в третьем круге турнира в Истборне
Обновлено вчера в 15:13
Финансы
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростом
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Прямая линия дотянулась до саратовского здравоохранения
Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения.
Обновлено 25 июня в 08:25
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Транспорт
В Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе
Как стало известно в четверг, 27 июня, в Колпино открыли рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе – продолжению Софийской улицы.
Обновлено в 12:47
Политика
В Грузии заявили об ошибочном появлении Гаврилова в кресле спикера
В Тбилиси с 20 июня продолжаются митинги, поводом для которых послужило появление депутата Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии во время проведения в парламенте заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 09:56
Общество
Британка попросила мужа убраться дома и была арестована
Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Политика
Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу
Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено в 09:04