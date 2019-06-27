Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк «Открытие» после критики регуляторов решил обновить слоган

Интерфакс11:43

«Открытие» изменит рекламный слоган из-за претензий ЦБ

Ведомости12:34

Банк «Открытие» отказался от нового слогана после критики регулятора и ФАС

Говорит Москва12:18

После критики ЦБ «Открытие» изменит свой рекламный слоган

Коммерсантъ11:58

Банк «Открытие» учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

РИА Новости11:17

ФАС пригрозила «Открытию» из-за слогана со словами «государственный банк»

РБК12:01

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

ТАСС11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Политика

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.
Обновлено в 14:29
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Политика

Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ

В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Кино

Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3»

Обновлено в 08:28
Авто

Audi тестирует новую версию A5 Sportback

Новая версия Audi A5 Sportback проходит дорожные испытания.
Обновлено в 08:42
Автоспорт

Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»

Обновлено в 08:37
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Пассажир Ан-24 снял момент крушения самолёта на видео

Пассажир Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял на видео момент крушения самолёта.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Экономика

Биткоин за последние 24 часа опустился ниже 12 тысяч долларов

За последние полтора месяца биткоин вырос в цене практически в два раза.
Обновлено в 12:43
Авто

МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер

Обновлено в 04:16
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний".
Обновлено в 13:04
Политика

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.
Обновлено в 13:00
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Политика

Абхазия закрыла границу с Грузией

В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Политика

ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения

Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Рома» интересуется Марком Бартра

Обновлено в 10:12
Футбол

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей

Российский бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:24
Футбол

«Ливерпуль» купил голландского защитника ван ден Берга

«Ливерпуль» совершил трансфер на перспективу, купив 17-летнего голландского защитника «Зволле».
Обновлено в 06:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выступил против изменения шин

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон не поддерживает идею возвращения к шинам прошлогодней спецификации.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Происшествия

В Калининграде в ДТП с участием маршрутки пострадали семь человек

Обновлено в 13:54
Экономика

Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге

«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

Обновлено в 12:03
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное