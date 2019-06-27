Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Происшествия
В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля
На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 13:47
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Общество
Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»
Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Происшествия
«Рольф» в день обысков выиграл конкурсы на машины для МВД на ₽2,8 млрд
Общая стоимость контрактов составит свыше 2,8 млрд руб.
Обновлено в 14:04
Авто
В Россию возвращаются автомобили Ravon
Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Футбол
«Зенит» получил wild card для участия в Евролиге
«Зенит» получил wild card для выступления в Евролиге в сезоне-2019/20. Петербургский клуб впервые выступит на этом турнире.
Обновлено в 14:30
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева
В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Политика
Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков
Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Футбол
Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»
Обновлено в 11:24
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.
Обновлено в 11:57
Футбол
Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию
Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено в 14:00
Футбол
Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»
Обновлено в 08:10
Здоровье
Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру установления инвалидности детям с инсулинозависимым сахарным диабетом.
Обновлено в 14:14
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 04:10
Общество
Forbes составил рейтинг лучших российских вузов
Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Онкологи назвали способы снизить риск развития рака груди
Бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон, в свою очередь, отметил, что снизить риск развития этого онкологического заболевания можно благодаря физическим нагрузкам.
Обновлено в 12:33
Спорт
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03