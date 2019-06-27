Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Банк «Открытие» после критики регуляторов решил обновить слоган

Интерфакс11:43

«Открытие» изменит рекламный слоган из-за претензий ЦБ

Ведомости12:34

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

ТАСС11:01

После критики ЦБ «Открытие» изменит свой рекламный слоган

Коммерсантъ11:58

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

РБК11:29

Банк «Открытие» учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

РИА Новости11:17

Банк «Открытие» отказался от нового слогана после критики регулятора и ФАС

Говорит Москва12:18
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:29, Вашингтон
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