Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Банк «Открытие» отказался от нового слогана после критики регулятора и ФАС

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Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

ТАСС11:01
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