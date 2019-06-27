Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС вчера в 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
Происшествия
Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова
Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Политика
Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии
Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии в решении различных проблем в мире во время саммита G20.
Обновлено в 04:02
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено вчера в 09:52
Интернет
Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
Обновлено в 04:41
Происшествия
Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России
Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
Обновлено в 04:15
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию
Обновлено в 04:16
Наука
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Транспорт
Движение на трассе «Сибирь» под Нижнеудинском открыли
Обновлено в 04:15
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве
В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика
Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей
Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Общество
Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга
Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Футбол
Шкртел близок к переходу в «Рейнджерс»
В ближайшее время Мартин прилетит в Глазго, чтобы обсудить личный контракт.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
Forbes в рейтинге лучших вузов России поставил МГУ на 5 место
Если в международных рейтингах МГУ имени Ломоносова обычно занимает первое место среди российских вузов, то журнал Forbes в своем рейтинге «поставил» МГУ только на пятое место.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Авто
Hyundai адаптирует седаны к потребностям клиентов
Наш способ мышления заключается в том, чтобы дифференцировать седаны.
Обновлено в 04:55
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн
Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.
Обновлено в 05:12
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14