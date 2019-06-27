Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС вчера в 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Политика Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество России, Китая и Индии в решении различных проблем в мире во время саммита G20.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Происшествия Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней «В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.

Авто Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.

Общество В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы» В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Общество МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12 – 17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Политика Тереза Мэй хочет потребовать отдать обвиняемых по делу Скрипалей Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй собирается выдвинуть требования, связанные с выдачей Лондону граждан России, которые обвиняются по делу об инциденте в Солсбери, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Экономика В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.

Общество Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.

Футбол Шкртел близок к переходу в «Рейнджерс» В ближайшее время Мартин прилетит в Глазго, чтобы обсудить личный контракт.

Происшествия В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24 В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».

Общество Forbes в рейтинге лучших вузов России поставил МГУ на 5 место Если в международных рейтингах МГУ имени Ломоносова обычно занимает первое место среди российских вузов, то журнал Forbes в своем рейтинге «поставил» МГУ только на пятое место.

Авто Hyundai адаптирует седаны к потребностям клиентов Наш способ мышления заключается в том, чтобы дифференцировать седаны.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Энергетика Минск оценил сломанное из-за грязной нефти оборудование НПЗ в $20 млн Стоимость оборудования, уже вышедшего из строя на Мозырском НПЗ после попадания поставленной из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, составляет около $20 млн.