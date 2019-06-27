Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС вчера в 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Банк «Открытие» изменит слоган после критики ЦБ

Известиявчера в 12:22

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

ТАССвчера в 11:01

«Открытие» изменит рекламный слоган из-за претензий ЦБ

Ведомостивчера в 12:34

Банк «Открытие» учтет позицию ЦБ по рекламному слогану

РИА Новостивчера в 11:17

ФАС пригрозила «Открытию» из-за слогана со словами «государственный банк»

РБКвчера в 12:01

ФАС может применить меры к «ФК Открытие» за слоган о «госбанке нашего времени»

ПРАЙМвчера в 10:34

Банк «Открытие» после критики регуляторов решил обновить слоган

Интерфаксвчера в 11:43
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Экономика

Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов

С 1 июля в России меняются правила кредитования. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г. N 554-ФЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено вчера в 10:07
Транспорт

Федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Замоскворецкий суд рассмотрит дело о краже картины Куинджи

Обновлено в 01:25
Экономика

Российским пенсионерам увеличили соцдоплаты

После перерасчета 4,5 миллиона российских пенсионеров получили по 500 рублей к пенсии дополнительно. Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Обновлено 26 июня в 09:21
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 21:32
Наука

Замкнутость неандертальцев могла стать причиной их вымирания

Обновлено в 00:36
Общество

МЧС предупреждает о сильном дожде и ветре в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается сильный дождь с порывами 12-17 м / с. В сообщении на сайте МЧС говорится, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.
Обновлено в 02:12
Политика

Дочь и зять Трампа принимают участие во встрече с Путиным

Обновлено в 01:56
Транспорт

В Колпино открылось движение по Усть-Ижорскому шоссе

Глава Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение на Усть-Ижорском шоссе — продолжении Софийской улицы.
Обновлено в 00:07
Футбол

Отец Хави: «Возвращение Неймара в „Барселону“ дурно пахнет»

Хоаким Эрнандес, отец бывшего футболиста "Барселоны" Хави, прокомментировал возможное возвращение в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП

В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Электрокар Tesla Model 3 получил очередной тюнинг-пакет

Электрокар Tesla Model 3 снова послужил объектом для очередного тюнинг-проекта.
Обновлено в 00:46
Политика

Гройсман встал на сторону Зеленского в конфликте с Климкиным

Премьер-министр Украины Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Климкина, который отправил ноту протеста РФ без уведомления президента Зеленского.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Задержан первый фигурант уголовного дела «Рольфа»

В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

«Невидимый» для самолетов радар создали в России

Гендиректор предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александр Петров заявил, что в России создана пассивная радиолокационная станция "Тропа", которая является "невидимой" для самолетов и дронов-разведчиков.
Обновлено в 02:01
Интернет

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

Обновлено в 00:20
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