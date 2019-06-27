Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено в 17:02
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено в 21:55
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Политика
Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией
Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 21:21
Общество
Казань готовится к нашествию африканских животных
На минувшей неделе мэр Казани Ильсур Метшин побывал в зоопарке. Сейчас там идет отделка вольеров, благоустройство территории.
Обновлено в 04:41
Энергетика
Россия заплатит Казахстану за грязную нефть по $15 за баррель
Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть в порту Усть-Луга в размере $15 за баррель.
Обновлено в 16:34
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 20:30
Политика
Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Здоровье
Товарищ врач
Врач в России теперь пациенту партнер, а не начальник Революция в отношениях врачей и пациентов вроде бы произошла.
Обновлено в 18:51
Экономика
Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)
Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Авто
Назван средний годовой пробег автомобилей в России
Обновлено в 08:12
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено в 17:17
Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО
Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Экономика
TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Экономика
Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села
Александр Романенко рассказал, как государство будет помогать селянам Алтайский край станет частью глобального проекта по реанимации сел.
Обновлено в 20:44
Транспорт
Тоннель под малаховским кольцом и система постаматов: 5 идей, как спасти Барнаул от пробок
Обновлено в 20:18
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Число пострадавших при аварии Ан-24 в Бурятии возросло до 22
В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
Обновлено в 01:06
Экономика
Реальные зарплаты в России растут — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика
Гройсман рассказал, когда Украина сможет обеспечивать себя газом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что за пять лет страна сможет самостоятельно покрывать потребности газа.
Обновлено в 17:33
Общество
Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мароия Шарапова похвасталась своим жилищем. Об этом сообщает Спорт-экспресс.
Обновлено в 13:52