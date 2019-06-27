Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Банк «Открытие» изменит слоган после критики ЦБ

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Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

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