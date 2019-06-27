Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Кино
Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием
В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный
При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Экономика
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
Обновлено в 08:38
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:41
Политика
Абхазия ввела временные ограничения на пересечение границы с Грузией
Служба государственной безопасности Абхазии ввела временные ограничения на пересечение государственной границы с Грузией гражданами обеих стран в связи с акциями протеста в Тбилиси.
Обновлено в 16:13
Футбол
«Валенсия» подпишет Черышева по скидке
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Происшествия
СК возбудил дело против владельца компании «Рольф»
Следственный комитет РФ возбудил в отношении владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 09:16
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 18:01
Технологии
«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:08
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Климкин раскрыл идею России передать корабли и моряков Киеву до суда
Климкин называет этот документ «российской ловушкой»: по его словам, Москва требует признать таким образом, что моряки совершили преступление, признать легитимность суда над ними, «приглашает прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и косвенно признать оккупацию Крыма».
Обновлено в 16:54
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Экономика
Реальные зарплаты в России растут — Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что реальная заработная плата в России начала расти, однако располагаемые доходы граждан снижаются из-за выплаты процентов по потребительским и ипотечным кредитам, а также из-за краткосрочного эффекта, связанного с повышением НДС с 19 до 20%.
Обновлено в 16:53
Наука
Мозоли на ногах не стоит торопиться удалять
Исследователи обнаружили, что мозоли обеспечивают защиту ног во время ходьбы, без ущерба для тактильной чувствительности.
Обновлено в 04:41
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика
Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Новый корабль ВМС США врезался в канадский сухогруз
Корабль класса Freedom, который еще даже не успели официально ввести в эксплуатацию, врезался в канадский сухогруз у причала.
Обновлено в 06:37
Наука
Улитки раскрыли секрет хорошей памяти
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Путин: история с отравлением Скрипалей не стоит и пяти копеек
Напомним, скандальное «дело Скрипалей» началось 4 марта 2018 года, когда в Солсбери, по данным английских спецслужб, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 15:13