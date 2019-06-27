Экономика
Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБТАСС 11:01
Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Армия и оружие
Геннадий Онищенко рассказал об угрозе биологического оружия
По словам депутата Государственной Думы Геннадия Онищенко, американские специалисты продолжают разрабатывать и использовать оружие бактериального типа.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу возле мечети во французском Бресте
Неизвестный устроил стрельбу около мечети во французском городе Брест.
Обновлено в 12:17
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери
Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Технологии
«Яндекс» сообщил о попытке взлома сервисов компании
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что западная разведка в 2018 году взломала серверы компании, чтобы следить за пользователями сервисов "Яндекса".
Обновлено в 15:13
Политика
Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России
Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:40
Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Предполагаемого организатора убийства главы ТРК «Пулково-3» осудили
Экстрадированный из Эстонии бывший замдиректора ООО "Статус" Михаил Кришьян, обвиняемый в организации убийств владельца торгового центра "Пулково-3" Михаила Карачева и предпринимателя Алексея Волнухина, осужден по решению Санкт-Петербургского городского суда на 20 лет колонии строгого режима.
Обновлено в 14:16
Футбол
Мама Рабьо: «ПСЖ» не предлагал новый контракт Адриену
Вероника Рабьо, мама и агент полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо, отрицает, что руководство французского клуба предложило её сыну новое соглашение.
Обновлено в 14:30
Экономика
Беглов рассказал об экономии 1,5 млрд рублей петербуржцев за счет заморозки тарифов ЖКХ
До конца 2019 года экономия потребителей в сумме составит 1,5 миллиадра рублей, за год эта сумма экономии составит почти 3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:17
Общество
Умер известный историк Андрей Сахаров
Обновлено в 12:40
Политика
Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель
Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Политика
Элла Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Напомним, что ранее представители Городской избирательной комиссии Петербурга выявили ряд нарушений при подготовке к выборам в пяти муниципальных округах.
Обновлено в 12:20
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Наука
Создана первая настоящая киберпчела, которая может летать
Обновлено в 11:08
Политика
Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03