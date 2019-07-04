Экономика
Банк «Открытие» изменил слоган после критики ЦБRambler News Service 07:42
Банк «Открытие» изменил сменил слоган, теперь он звучит «надежный банк нашего времени», сообщили RNS в пресс-службе банка. Ранее банк «Открытие» представил журналистам новую маркетинговую концепцию, в частности, был представлен слоган «государственный банк нашего времени».
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Политика
Путин и Конте считают отношения России и Италии «отличными»
Обновлено в 15:05
Футбол
Кононов: «По игре „Спартак“ уже выходит на определенный уровень»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Краснодара» (1:2) в последнем туре на Кубке Париматч Премьер оценил итоги австрийского турнира для красно-белых, занявших 3-е место.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Спорт
Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе
Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
Обновлено в 14:24
Политика
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Замглавы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
Обновлено в 16:17
Футбол
Матч за Суперкубок России обслужит Сергей Лапочкин
РПЛ назначил главного арбитра на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Главным судьей назначен Сергей Лапочкин.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Космос
Обнаружена «супер-Земля» с атмосферой из водорода и гелия
Планета относится к классу «горячие нептуны». Таких планет нет в Солнечной системе, однако их много в других частях галактики.
Обновлено в 05:24
Авто
Ford представил трековый суперкар GT MK II
В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу
Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал латиноамериканского политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 15:14
Политика
Россия предоставила временное убежище семье из Германии
Обновлено в 11:14
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
«Химки» объявили о переходе Дядюна
Скорее всего, Дядюн будет заявлен «Химками» до матча первого тура первенства ФНЛ с «Лучом», который пройдет 7 июля.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой
Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Футбол
Российский арбитр рассудит матч за третье место женского ЧМ
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена главным судьей матча за третье место женского чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 16:47
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Футбол
Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»
Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
Обновлено в 13:37
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 15:49