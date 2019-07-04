Экономика

Банк «Открытие» изменил слоган после критики ЦБRambler News Service 07:42

Банк «Открытие» изменил сменил слоган, теперь он звучит «надежный банк нашего времени», сообщили RNS в пресс-службе банка. Ранее банк «Открытие» представил журналистам новую маркетинговую концепцию, в частности, был представлен слоган «государственный банк нашего времени».
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Банк «Открытие» убрал из слогана слово «государственный» после критики ЦБ

Дождь10:24

«ФК Открытие» больше не называет себя государственным

Ведомости08:44

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

ТАСС09:14

Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»

Российская газета08:51

Банк «Открытие» изменил свой рекламный слоган после замечания ЦБ

Коммерсантъ09:17

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

РБК08:33

«Открытие» превратился из «государственного» банка в «надежный»

Банки.ру07:06
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В Выборгском районе продолжится освоение части территории завода «Светлана», у двух парков – Сосновка и Удельный.
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В Сети появились «лихие» рендерные изображения нового Renault Duster.
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