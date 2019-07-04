Экономика

Банк «Открытие» изменил рекламный слоганТАСС 09:14

Сам банк позднее сообщил, что учтет позицию ЦБ РФ и изменит свой рекламный слоган. В свою очередь в ФАС РФ заявляли, что ведомство может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" вышеупомянутого слогана.
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«ФК Открытие» больше не называет себя государственным

Ведомости08:44

Банк «Открытие» изменил свой рекламный слоган после замечания ЦБ

Коммерсантъ09:17

Банк «Открытие» изменил рекламный слоган

ТАСС09:14

Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»

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Дождь10:24

Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ

РБК07:43

«Открытие» превратился из «государственного» банка в «надежный»

Банки.ру07:06
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
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