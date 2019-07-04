Экономика
Банк «Открытие» изменил слоган после критики ЦБRambler News Service вчера в 07:42
Банк «Открытие» изменил сменил слоган, теперь он звучит «надежный банк нашего времени», сообщили RNS в пресс-службе банка. Ранее банк «Открытие» представил журналистам новую маркетинговую концепцию, в частности, был представлен слоган «государственный банк нашего времени».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге
«Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.
Обновлено в 04:44
Авто
Российский авторынок в июне упал на 3,3%
Обновлено в 00:34
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве
Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
Обновлено в 04:54
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
По данным Autocar, компания Mitsubishi новый «Лансер» создаст на тележке нового Megane, а для Lancer Evolution будут использовать Megane R.S. Между тем, дизайнер портала «Колёса» решил показать, как может выглядеть модель.
Обновлено в 05:19
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Общество
Из челябинской мэрии уволили чиновника, отвечавшего за снос киосков
Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова отправила в отставку директора МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова.
Обновлено в 05:03
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки
Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых были Попов и Бубка.
Обновлено в 05:12
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Нелюдимая дочь Мадонны готовится к свадьбе
Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области
Мутко прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
Обновлено в 04:39
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Генпрокуратура Украины попросила арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:07
Политика
Глава ВЦИОМ описал возможного преемника Путина
Имя преемника Владимира Путина на посту президента станет известно нескоро, но он уже в настоящее время ищет среди политиков новой генерации того, кто сможет продолжить его дело.
Обновлено в 03:45
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 11,7%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:11
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Наука
Назван реальный способ предотвратить глобальную катастрофу
Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что отсрочить глобальное потепление на несколько десятилетий можно с помощью высадки лесных насаждений общей площадью 4,4 миллиарда гектаров.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Экономика
Банк России обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31