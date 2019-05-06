Экономика
Банк Morgan Stanley свернет деятельность в РоссииSnob.ru вчера в 22:12
Компания сохранит в России только бизнес по оказанию консалтинговых услуг. Что еще известно: Сам банк ранее объяснял оптимизацию снижением клиентской активности, на которую повлияло несколько причин, включая санкции. Свой Городской ипотечный банк в России Morgan Stanley продал в 2010 году.
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Кино
Режиссеры «Мстителей 4» оценили перспективы Капитана Америки
Режиссеры фильма "Мстители 4: Финал" Энтони Руссо и Джо Руссо оценили дальнейшие перспективы Капитана Америки в смысле возможности возвращения актера Криса Эванса к этому образу.
Обновлено в 00:00
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Путешествия
«Россия» приостановит полеты на Шри-Ланку и на Бали
«Россия» — единственная российская авиакомпания, которая выполняет прямые рейсы из Москвы в Коломбо и на Бали.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35
Политика
Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов
Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.
Обновлено в 04:26
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Хоккей
Форвард «Колорадо» Ландескуг назван первой звездой дня в НХЛ
Третьей звездой назван форвард «Колорадо» Джей Ти Комфер, который забил два гола и отдал результативную передачу в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).
Обновлено в 04:25
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.
Обновлено в 05:44
Политика
Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»
Обновлено в 01:10
Общество
Самый эмоциональный кот стал звездой соцсетей
Упитанный котик из Китая завоевал сердца пользователей Сети благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на все происходящее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Общество
В России упростят правила признания людей инвалидами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 05:55
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На «Сенной площади» в вагоне поезда произошло задымление
В вагоне поезда, прибывшего на станцию "Сенная площадь", во вторник, 7 мая, произошло задымление.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Авто
В России отзывают более 1,5 тысячи Mercedes-Benz S-Class
«Мерседес-Бенц Рус» отзовёт 1569 «Мерседесов» S-Class, выпущенных с марта 2017 по июнь 2018 года.
Обновлено вчера в 10:54