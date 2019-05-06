Экономика

Банк Morgan Stanley свернет деятельность в РоссииSnob.ru вчера в 22:12

Компания сохранит в России только бизнес по оказанию консалтинговых услуг. Что еще известно: Сам банк ранее объяснял оптимизацию снижением клиентской активности, на которую повлияло несколько причин, включая санкции. Свой Городской ипотечный банк в России Morgan Stanley продал в 2010 году.
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Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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