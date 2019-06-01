Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские судыРБК 02:01

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

с чего всё началось

Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

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